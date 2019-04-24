В Сумах в авто патрульных умер молодой мужчина (24)

Аргументы и Факты Украина 2019.04.24 12:08

В полицейском автомобиле в Сумах умер 29-летний мужчина. В полицейском автомобиле в Сумах умер 29-летний мужчина. © / Facebook Во Львове владельцу разобранной машины пришло сообщение о нарушении ПДД Обстоятельства смерти сумчанина в автомобиле патрульной полиции выясняют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. ГБР по факту смерти мужчины открыло уголовное производство по ч. 1 ст.