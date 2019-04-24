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Фокус: Украина

В Сумах в авто патрульных умер молодой мужчина (24)

Аргументы и Факты Украина 2019.04.24 12:08
В полицейском автомобиле в Сумах умер 29-летний мужчина. В полицейском автомобиле в Сумах умер 29-летний мужчина. © / Facebook Во Львове владельцу разобранной машины пришло сообщение о нарушении ПДД Обстоятельства смерти сумчанина в автомобиле патрульной полиции выясняют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. ГБР по факту смерти мужчины открыло уголовное производство по ч. 1 ст.
ПОЛТАВА, МУЖЧИНА, ПРЕВЫШЕНИЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬ, СУМА, БЮРО, Тимошка, Сумы, Украина

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