В Украину не пустили почти 3 тысячи россиян в этом году (34)

- С начала года в Украину не пустили почти 3000 россиян : ReplyUA.net 15:27
- Поток россиян в Украину с 2014-го уменьшился втрое : Vector News 15:17
- Поток россиян, желающих приехать в Украину, с 2014 года уменьшился почти втрое : Контракты.ua 15:07
- В Госпогранслужбе сообщили, сколько россиян не пропустили в Украину : Донецкие Новости 14:25
- Россияне стали в три раза меньше посещать Украину - глава Госпогранслужбы : QHA media 14:24
- С начала года в Украину не пустили 2,8 тыс. россиян - ГПСУ : ATR.ua 14:12
- За пять лет поток россиян, едущих в Украину, уменьшился почти втрое : НикВести 14:09
- С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян : ТВі 13:48
- С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян : Ирта-Fax 13:44
- Пограничники с начала года не пустили в Украину 2,8 тыс. россиян : РБК-Україна 13:42
- ГПСУ: с 2014 года в Украину стало ездить в 3 раза меньше россиян : Петр и Мазепа 13:40
- Поток россиян в Украину с 2014-го уменьшился втрое : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- С 2014 года поток россиян, едущих в Украину, уменьшился почти втрое : #Буквы 13:18
- С 2014 года поток граждан РФ в Украину уменьшился втрое - ГПСУ : Зеркало недели. Украина 13:17
- На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысячи россиян : Новый Севастополь 13:05
- С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян : ForUm 13:04
- В Украину не пустили почти 3 тысячи россиян в этом году : Depo 13:03
- Глава Госпогранслужбы: с начала года в Украину не пустили 2800 россиян [видео] : Комсомольская Правда в Украине 13:02
- Пограничники не пустили почти 3 тысячи россиян с начала года : Новости Донбасса 12:39
- С начала года в Украину не пустили почти три тысячи россиян - председатель Госпогранслужбы : Громадське телебачення 12:36
- Поток россиян, которые едут в Украину, с 2014 года уменьшился втрое : Укринформ 12:33
- С начала года в Украину не впустили около 2,8 тыс. граждан РФ : DailyUA 12:24
- С начала года в Украину не впустили около 2,8 тыс. граждан РФ : Українські національні новини 12:18
- С начала года в Украину не впустили около 2,8 тыс. граждан РФ : ПрессОрг24 12:17
- С начала года в Украину не пустили более 2,8 тыс. россиян : Телеграф.com.ua 12:13
- С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян : Новое Время 12:09
- С начала года в Украину не пустили около трех тысяч россиян : Комментарии.UA 12:02
- С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян : 112.ua 12:00
- Россияне стали ездить в Украину в три раза реже : Комментарии:Донбасс 11:32
- С начала года в Украину около трех тысяч россиян : Комментарии.UA 11:32
- С начала года пограничники не пропустили в Украину более 2,8 тыс. граждан РФ : UAZMI 11:15
- В Украину с начала года не пропустили около трех тысяч россиян : Сегодня.ua 11:12
- С начала года в Украину не пустили более 2800 российских граждан : Главное 11:05