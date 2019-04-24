В Украину не пустили почти 3 тысячи россиян в этом году (34)

Depo 2019.04.24 13:03

Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2,8 тыс. россиян с начала 2019 года Весь мир 24 квітня 2019 12:43 Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цыгикал, информирует Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства. "В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2,8 тыс.