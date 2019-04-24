С сегодняшнего дня индивидуальные номера на авто можно заказать и оплатить онлайн (47)

Еспресо TV 2019.04.24 14:34

24 апреля, 2019, 13:59 С 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков на автомобиль в онлайн-режиме, а получить готовый номер "Новой почтой" Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по вопросам электронного управления Украины. Перевод услуги в онлайн-плоскость позволит получить индивидуальный номерной знак на авто без каких-либо коррупционных рисков, говорится в сообщении.