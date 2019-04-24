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Фокус: Украина

С 1 мая в Украине подорожает стоимость паспортов (45)

В Кулаке 2019.04.24 18:57
В ближайшее время стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов в Украине вырастет. Правительство на своем заседании 24 апреля намерено утвердить новую тарифную сетку на соответствующие услуги. Если члены Кабмина не выскажут возражений, предлагаемые изменения вступят в силу с 1 мая 2019 года, пишет UBR. Инициировавший повышение цен министр внутренних дел Арсен Аваков в пояснительной записке указывает, что в 2017 году затраты миграционной
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