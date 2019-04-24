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Фокус: Украина

У госпредприятий будут забирать 90% прибыли в бюджет (41)

Hubs 2019.04.24 14:40
24.04.2019 14:31 Артем Руденко И отменил льготы для ряда предприятий Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий, - соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс- Украина". При этом в ходе заседания глава Федерации профсоюзов Украины Григорий
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