Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка (44)

Телеграф.com.ua 2019.04.24 16:43

16:43 Сегодня Телеграф oask.gov.ua Фото: Фейсбук Окружной административный суд города Киева в среду, 24 апреля, отказался удовлетворять заявление об обеспечении иска относительно запрета министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять свои полномочия. В пресс-службе объяснили, что к такому решению суд пришел, поскольку считает необоснованным и считает, что оснований для запрещения выполнять обязанности Арсену Авакову, нет.