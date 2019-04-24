Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка (44)

- Суд отказался отстранять Авакова из-за незнания украинского языка : УСБН Запорiжжя 17:04
- Суд отказался отстранить Авакова с поста главы МВД из-за незнания украинского языка : Телеграф.com.ua 16:43
- Суд отказался отстранять Авакова из-за незнания украинского языка : Новости без границ 16:37
- Отстранение Авакова: суд принял решение по иску против главы МВД : Realist.online 16:26
- Суд отказал в отстранении Авакова из-за незнания украинского языка : Depo 16:02
- Суд отказался отстранять Авакова из-за незнания украинского языка : InfoResist.org 16:01
- Аваков сохранит пост главы МВД : Kherson.life 15:49
- Суд Киева отклонил иск с требованием уволить Авакова из-за незнания украинского языка : Страна.ua 15:47
- Суд отказался отстранить Авакова через иск о незнании украинского : Українська правда 15:41
- Суд отказал в увольнении Авакова с поста главы МВД : Hronika.info 15:40
- Админсуд отклонил заявление об отстранении Авакова от должности : Hubs 15:40
- Суд отказался запрещать Авакову исполнять обязанности главы МВД : Хвиля 15:36
- Суд решил не отстранять Авакова от должности главы МВД : Фокус 15:34
- Суд не смог запретить Авакову оставаться на посту главы МВД : Експерт-центр 15:31
- "Нет оснований": суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД : #Буквы 15:18
- Окружной админсуд Киева пресек юридическую атаку на Арсена Авакова : Укрудпром 15:15
- Суд отказался отстранять Авакова с должности главы МВД : Николаевский центр журналистских расследований 15:08
- Суд отклонил иск о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Четверта Влада 15:05
- Суд отказался запрещать Авакову исполнять обязанности главы МВД : Зеркало недели. Украина 14:47
- Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД : FaceNews 14:46
- Суд не смог запретить Авакову оставаться на посту - нет оснований : Укринформ 14:33
- Окружной админсуд Киева отказался запрещать Авакову исполнять обязанности главы МВД : УНИАН 14:33
- Суд отказался запрещать Авакову руководить МВД : Комментарии.UA 14:32
- Суд отклонил иск о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Дело.ua 14:32
- Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Капитал 14:19
- Суд не удовлетворил иск об увольнении Авакова с должности главы МВД из-за необоснованности : UAZMI 14:15
- Аваков сохранит пост главы МВД : Вести.ua 14:15
- Суд не стал ограничивать полномочия главы МВД : Закон і Бізнес 14:13
- Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Интерфакс-Україна 14:06
- Суд отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Главное 14:05
- Увольнение Авакова через суд завершилось пшиком : Gazeta.ua 14:05
- Суд отклонил иск о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД : Дело.ua 14:02
- Суд отклонил иск о вероятном несоответствии Авакова требованиям к членам правительства : 112.ua 14:00
- Суд назвал иск касательно полномочий Авакова необоснованным : UA1.com.ua 13:44
- Суд оставил Авакова выполнять полномочия : DailyUA 13:24
- Суд оставил Авакова выполнять полномочия : Українські національні новини 13:18
- Суд оставил Авакова выполнять полномочия : ПрессОрг24 13:17
- Суд не стал ограничивать полномочия главы МВД : Vector News 13:16
- Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД : РБК-Україна 13:11
- Суд отказал в увольнении Авакова с поста главы МВД : Новое Время 13:09
- Суд вынес решение по иску о запрете Авакову исполнять полномочия министра : DsNews 13:03
- Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия министра : Українські Новини 12:45