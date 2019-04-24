Вскоре украинцев ждет безвиз с еще одной страной (45)

Інформатор.news 2019.04.24 15:36

Граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований, сообщает РБК-Украина. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.