Оформление паспорта теперь будет стоить дороже (45)

Новости без границ 2019.04.24 16:37

Кабинет министров одобрил повышение стоимости услуг по оформлению паспортов. Цены вырастут с 1 июля текущего года. Итак, действовать следующие расценки на услуги по оформлению документов: Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые: * Не позднее чем через 20 рабочих дней - 126 гривен; * Не позднее чем через 10 рабочих дней - 252 гривны.