Оформление паспорта теперь будет стоить дороже (45)

- В Украине повысят цены на оформление паспортов : ТВ7 Мариуполь 16:57
- С 1 июля в Украине повысятся цены на оформление паспортов : Луганский Радар 16:55
- В Украине вырастут цены на оформление паспортов : Версии.com 16:54
- В Украине цены на оформление паспортов вырастут уже с 1 июля : Херсон Daily 16:49
- Стоимость оформления паспортов вырастет : Karachun.com.ua 16:47
- В Украине вырастут цены на оформление паспортов - СМИ : Вибори в Україні та світі 16:46
- В Украине с июля вырастут цены на оформление паспортов : Times.dn.ua 16:45
- Оформление паспорта теперь будет стоить дороже : Новости без границ 16:37
- Оформить паспорт станет дороже: когда и на сколько вырастут цены : Gazeta.ua 16:35
- Кабмин повысил цены на оформление паспортов : Новости мира 16:16
- Кабмин увеличил стоимость оформления ID-карт и загранпаспортов : Олигарх Медиа 16:14
- Выдача гражданских и загранпаспортов подорожает : Наш Киев 16:04
- Кабинет министров Украины одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов : Набережная 16:03
- В Украине вырастут цены на оформление паспортов - СМИ : Маю право 15:57
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Українські реалії 15:51
- Стоимость оформления паспортов вырастет почти на 40% : Зеркало недели. Украина 15:47
- Кабмин повысил стоимость оформления паспортов. Цены вырастут с 1 июля : the Бабель 15:44
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Время новостей 15:44
- В Украине вырастут цены на оформление паспортов : IPnews 15:44
- Кабмин одобрил повышение цен на услуги по оформлению паспортов : Слово і Діло 15:42
- В Украине с июля вырастут цены на оформление паспортов : ОстроВ 15:40
- Оформление паспорта теперь будет стоить дороже : Інформатор.news 15:36
- Кабмин Украины одобрил повышение стоимости паспортов для граждан : Гордон 15:35
- Услуга оформления загранпаспорта подорожает : ГолосUA 15:35
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Finance.UA 15:33
- В Украине цены на оформление паспортов вырастут уже с 1 июля : Страна.ua 15:32
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Експерт-центр 15:31
- В Украине вырастут цены на оформление паспортов - СМИ : РИА Мелитополь 15:28
- Оформление паспортов подорожает: Кабмин одобрил новые расценки : Realist.online 15:26
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Капитал 15:18
- Повышаются цены на оформление паспортов : FaceNews 15:16
- Цены на оформление паспортов в Украине резко "взлетят" : Подробности.ua 15:10
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : НикВести 15:09
- Кабмин повысил цены на оформление паспортов : Минфин 15:08
- В Украине подорожает оформление паспортов : Еспресо TV 15:04
- В Украине пересмотрели тарифы на оформление паспортов : Zrada Today 15:04
- Стоимость оформления паспортов возрастет : Українські національні новини 15:03
- Стоимость оформления паспортов возрастет : ПрессОрг24 15:02
- В Украине подорожают паспорта - когда и насколько : ICTV Факти 14:36
- Кабмин решил повысить цены на оформление паспортов : Главное 14:35
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : Шиповник.ua 14:35
- В Украине пересмотрели тарифы на оформление паспортов : From-UA.com 14:34
- В Украине подорожает оформление паспортов : Комментарии.UA 14:32
- В Украине повысят цены на оформление паспортов : РБК-Україна 14:11