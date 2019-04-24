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Фокус: Украина

Повышают ставки: Кулеба о решении Кремля упростить получение гражданства РФ жителями ОРДЛО (108)

Новое Время 2019.04.24 17:09
НВ По словам Кулебы, РФ осознала, что Украина не планирует сдаваться НВ Решение Кремля о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о его готовности "повышать ставки", считает постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, россияне решились на этот шаг, так как осознали, что украинцы не намерены сдаваться.
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