Нафтогаз и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения (1)

E-Finance 2019.04.24 16:28

В Украине таки снизят цену на газ для населения с мая 2019 года. Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украина" согласовала с Кабинетом министров снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года - до 8247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Указано, что к соглашению пришли на совещании, которое состоялось 22 апреля