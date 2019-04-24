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Нафтогаз и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения

Нафтогаз и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения (1)

E-Finance 2019.04.24 16:28
В Украине таки снизят цену на газ для населения с мая 2019 года. Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украина" согласовала с Кабинетом министров снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года - до 8247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Указано, что к соглашению пришли на совещании, которое состоялось 22 апреля
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2019.04.25 (1)

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