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Гриценко посоветовал Порошенко пригласить Зеленского на заседание СНБО из-за российских паспортов в ОРДЛО

Гриценко посоветовал Порошенко пригласить Зеленского на заседание СНБО из-за российских паспортов в ОРДЛО (3)

Новое Время 2019.04.24 22:09
НВ Анатолий Гриценко НВ Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что необходимо созвать заседание СНБО в связи с решением российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО. Об этом Гриценко написал в Facebook. Политик считает, что в этом заседании должны принимать участие как действующий президент Петр Порошенко, так и победивший на президентских выборах Владимир Зеленский.
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2019.04.25 (3)

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