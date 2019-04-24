Гриценко посоветовал Порошенко пригласить Зеленского на заседание СНБО из-за российских паспортов в ОРДЛО (3)

Новое Время 2019.04.24 22:09
НВ
Анатолий Гриценко
НВ
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что необходимо
созвать заседание СНБО в связи с решением российских властей упростить
выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО.
Об этом Гриценко написал в Facebook.
Политик считает, что в этом заседании должны принимать участие как
действующий президент Петр Порошенко, так и победивший на президентских
выборах Владимир Зеленский.
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