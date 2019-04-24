Гриценко посоветовал Порошенко пригласить Зеленского на заседание СНБО из-за российских паспортов в ОРДЛО (3)

Новое Время 2019.04.24 22:09

НВ Анатолий Гриценко НВ Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что необходимо созвать заседание СНБО в связи с решением российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО. Об этом Гриценко написал в Facebook. Политик считает, что в этом заседании должны принимать участие как действующий президент Петр Порошенко, так и победивший на президентских выборах Владимир Зеленский.