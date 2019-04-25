Украинский политик объяснил, почему Путин упростил получение паспортов для ОРДЛО (1)

7 днів Ужгородськi 2019.04.25 00:06

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что вероятный мотив Путина в том, что он упростил процедуру получения паспортов РФ для жителей ОРДЛО в том, что это сознательная эскалация агрессии против Украины и давление на ее руководство. По словам Турчинова, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".