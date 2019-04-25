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ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов (1)

Версии.com 2019.04.24 16:54
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) уже приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от 152 окружных избирательных комиссий из 199 по всей Украине. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду комиссия приняла бумажные протоколы о результатах подсчета голосов избирателей от 75 окружных комиссий. Окружкомы 8 областей уже полностью сдали в ЦИК все протоколы.
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2019.04.25 (1)

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