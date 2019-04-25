ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов (1)

Версии.com 2019.04.24 16:54
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) уже приняла протоколы с
"мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от 152
окружных избирательных комиссий из 199 по всей Украине.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в среду
комиссия приняла бумажные протоколы о результатах подсчета голосов
избирателей от 75 окружных комиссий.
Окружкомы 8 областей уже полностью сдали в ЦИК все протоколы.
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