Стало известно, кто заменит Зеленского в "Лиге Смеха", "Рассмеши комика" и "95 квартале" (7)

InfoResist.org 2019.04.24 18:01

InfoResist Студия "Квартал 95" раскрыла секрет о том, кто заменит Владимира Зеленского в проектах "Лига Смеха", "Квартал 95" и "Рассмеши комика". Об этом сообщает пресс-служба "Квартал 95". Новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, который также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production, но поскольку одновременно тренировать и вести программу Кошевой