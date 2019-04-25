Стало известно, кто заменит Зеленского в "Лиге Смеха", "Рассмеши комика" и "95 квартале" (7)

2019.04.25 (7)2019.04.24 (40) →
- В "Квартале 95" Зеленскому нашли замену : Трибун Луганска 09:46
- "Квартал 95" рассказал, кто заменит Зеленского в своих шоу : Новости Донбасса 09:40
- Квартал 95 определился, кто заменит Зеленского в шоу : RegioNews.Sumy 09:27
- Студия Квартал 95 назвала замену для Зеленского : FaceNews 08:16
- В "Квартале 95" появился новый актер: чем известен протеже Зеленского : Znaj.ua 07:47
- В Квартале 95 рассказали, кем заменят Зеленского : DailyUA 07:23
- "Квартал 95" решил, кем заменить Зеленского : Типичный Херсон 03:42