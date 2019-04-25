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Сегодня Рада завершит рассмотрение поправок к "языковому законопроекту" (81)

Kherson.life 2019.04.25 09:49
25/04/2019 25 апреля Верховная Рада Украины на пленарном заседании закончит рассмотрение поправок к законопроекту No5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на сайте ВРУ. Рада приступила к рассмотрению документа 28 февраля и рассмотрела 2 065 поправки из 2 082. Далее указаны блок документов для включения в повестку дня и принятия
ЯЗЫК, ЗАКОН, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОПРАВКА, ЯЗЫКОВА, Парубий, Украина
2019.04.25 (81)

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