Сегодня Рада завершит рассмотрение поправок к "языковому законопроекту" (81)

Kherson.life 2019.04.25 09:49

25/04/2019 25 апреля Верховная Рада Украины на пленарном заседании закончит рассмотрение поправок к законопроекту No5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на сайте ВРУ. Рада приступила к рассмотрению документа 28 февраля и рассмотрела 2 065 поправки из 2 082. Далее указаны блок документов для включения в повестку дня и принятия