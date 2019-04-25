Сегодня Рада завершит рассмотрение поправок к "языковому законопроекту" (81)

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- Порошенко обещает как можно быстрее подписать закон о языке : Українські національні новини 14:33
- Рада приняла новый языковой закон : Odessa.report 14:13
- Зеленский высказался по закону о языке : Українська правда 14:11
- Верховная Рада приняла Закон об украинском языке : 34 телеканал Днипро 14:03
- Рада приняла за основу закон о временных следственных комиссиях : Depo 14:03
- Депутаты разрешили себе не использовать украинский язык : Комментарии.UA 14:02
- Как голосовали николаевские нардепы за "закон о языке" : Южная правда 14:02
- Депутаты "Оппоблока" заблокировали подписание закона об украинском языке : Зеркало недели. Украина 14:01
- Нардеп от Бессарабии призывал депутатов парламента не принимать "языковый закон" : Топор 13:54
- Депутаты "Оппоблока" заблокировали подписание закона об украинском языке : Зеркало недели. Украина 13:47
- Верховная Рада приняла "языковой закон" : Время Харьков 13:45
- "Историческое решение": Порошенко поблагодарил Раду за принятие закона о госязыке : NewsOne 13:39
- Порошенко о языковом законе: действительно историческое решение : ForUm 13:34
- Верховная Рада приняла закон о языке : Позиция 13:27
- Как николаевские нардепы голосовали за "тотальную украинизацию" 25 April 2019, 12:44 : Николаев в подробностях 13:25
- Климкин прокомментировал принятие языкового закона : DailyUA 13:23
- Верховная Рада приняла законопроект об украинском языке: что изменится (инфографика) : Одессит.ua 13:13
- Кто из николаевских нардепов поддержал закон о тотальной украинизации : Новости N 13:10
- Всего три николаевских нардепа поддержали "закон о языке" : Николаевские новости 13:09
- "Это действительно историческое решение", - Порошенко о языковом законе : НикВести 13:09
- Все нардепы Херсонщины проголосовали за закон о государственном языке : Херсон Онлайн 13:07
- Верховная рада приняла закон о языке : УСБН Запорiжжя 13:04
- Порошенко поблагодарил депутатов за принятие языкового закона : Zrada Today 13:04
- Порошенко сравнил принятие "языкового закона" с автокефалией : Фокус 13:04
- Митингующие за "языковой" закон приветствовали Филарета и Парубия аплодисментами : Укринформ 13:03
- "Нам всем очень не хватало какой-нибудь победы": в ВР проголосовали за языковой закон : Zanoza 13:02
- Языковой закон принят - как голосовали запорожские нардепы : 061.ua Запорожье 13:01
- "Решение принято!": В Раде проголосовали за "закон о языке" : Корупція Інфо 12:51
- Порошенко прокомментировал принятие закона о языке : Укринформ 12:47
- Митинг под Радой: собравшиеся требуют принять языковой закон : Times.dn.ua 12:45
- ВР рассмотрела последние поправки в языковой закон : Инфолайн 12:43
- Принят языковой закон : Hubs 12:40
- Исторический момент: Порошенко прокомментировал принятие "языкового" закона : Гуру.ua 12:39
- Как под Радой радовались принятию нового закона об украинском языке : Depo 12:33
- Верховная Рада приняла закон о статусе украинского языка : Донецкие Новости 12:25
- В Раду пришел Филарет : DailyUA 12:23
- Порошенко поприветствовал принятие закона об украинском языке : #Буквы 12:18
- Готовы ли вы перейти на украинский язык? : Вести.ua 12:16
- Нардепы приняли закон об украинском языке : Без Табу 12:16
- Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного : Bigmir)net Новости 12:09
- "Важнейший шаг на пути ментальной независимости" Порошенко приветствовал принятие языкового закона : Еспресо TV 12:04
- Стало известно, как николаевские нардепы голосовали за "языковой закон" : Мой Город N 12:03
- В Раду пришел Филарет : Українські національні новини 12:03
- В Раду пришел Филарет : ПрессОрг24 12:02