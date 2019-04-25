Верховный суд закрыл дело о томосе (62)

2019.04.25 (62)2019.04.24 (15) →
- Иски УПЦ (МП) против Томоса: суд принял важное решение : Апостроф 18:45
- Зеленский "не заметил" поздравление от главы канонической церкви : Times.com.ua 18:45
- Верховный Суд закрыл дело о законности обращения Рады по Томосу : Спілка православних журналістів 18:40
- Верховный суд закрыл дело по иску Московского патриархата против Томоса : Hronika.info 18:40
- Верховный Суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса об автокефалии ПЦУ : Шиповник.ua 18:36
- Верховный суд закрыл дело о томосе : Depo 18:33
- Отмены Томоса не будет: Верховный суд поставил точку : Факты 18:32
- Епифаний поздравил Зеленского с победой на выборах президента : 112.ua 18:30
- Верховный суд Украины отменил производство по томосу : Газета День 18:24
- Верховный суд Украины отклонил иск о незаконности предоставления Томоса : QHA media 18:24
- Верховный суд закрыл дело о предоставлении Томоса : #Буквы 18:18
- Верховный Суд отбил атаку УПЦ МП на Томос : OstanniPodii.com 18:16
- Верховный суд закрыл дело об отмене постановления Рады о томосе : Електронні Вісті 18:15
- Вселенский Патриарх поздравил Зеленского : Твоя Библия 18:12
- Верховный суд закрыл дело о предоставлении Томоса : ATR.ua 18:12
- Верховный суд закрыл дело о предоставлении Томоса Украинской Церкви : ОстроВ 18:10
- Верховный суд Украины принял важное решение по постановлению Рады о Томосе : NewsOne 18:09
- Томос для Украины: суд принял победное решение : Экономические новости 18:03
- ВС закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : Версии.com 17:55
- Верховный суд закрыл производство по делу Томоса : Trust.UA 17:47
- Верховный суд отразил атаку на томос : InfoResist.org 17:46
- Верховный Суд отказался рассматривать дело о томосе ПЦУ : Вибори в Україні та світі 17:46
- Отмена Томоса: Верховный Суд поставил точку в деле : В Час Пик 17:45
- Верховный суд зaкрыл дело об отмене Томосa : Источник.info 17:44
- Верховный суд закрыл дело о томосе для ПЦУ : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса : Главком 17:35
- Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : Фокус 17:34
- Верховный суд отменил производство по томосу: конституцию не нарушено : Рубрика 17:32
- Верховный суд отказался отменить постановление Рады о Томосе : Експерт-центр 17:31
- Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса украинской церкви : Ракурс 17:25
- ВС закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : DailyUA 17:23
- Верховный суд закрыл дело против Томоса : Новости Луганска 17:20
- Верховный суд отказался отменить постановление Рады о Томосе : UAZMI 17:15
- Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : UA1.com.ua 17:15
- Томос для Украины: стало известно о важном решении суда : Народна Правда 17:09
- Верховный суд отразил атаку на Томос : IPress.ua 17:07
- Верховный Суд закрыл дело о предоставлении томоса ПЦУ : ICTV Факти 17:06
- Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса : Еспресо TV 17:05
- Верховный суд отказался признавать незаконность Томоса : Комментарии.UA 17:02
- Томос для Украины: Верховный суд принял новое решение : Ukrainianwall.com 16:51
- ВС закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : Українські національні новини 16:48
- ВС закрыл производство по делу о предоставлении Томоса : ПрессОрг24 16:47
- Верховный Суд закрыл дело о предоставлении Томоса : Укринформ 16:47