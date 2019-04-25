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Фокус: Украина

Верховный суд закрыл дело о томосе (62)

Depo 2019.04.25 18:33
Суд пришел к выводу, что это дело не имеет признаков дела админюрисдикции Весь мир 25 квітня 2019 17:54 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Верховный Суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций об отмене Постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 No 2410-VIII "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о
ВАРФОЛОМЕЙ, ПАТРИАРХ, АВТОКЕФАЛИЯ, СУД, ЦЕРКОВЬ, ЮРИСДИКЦИЯ, Порошенко, Зеленский, Украина, Киев, Москва
2019.04.25 (62)

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