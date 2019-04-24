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Фокус: Украина

Фанаты Динамо на матче с Шахтером вывесили чучело Мораеса (9)

Argumentua.life 2019.04.24 23:00
Киевские болельщики не могут простить бразильскому украинцу переход в состав главного конкурента. Болельщики "Динамо" во время матча 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера", который прошел на "Олимпийском" в Киеве, вывесили на трибунах чучело нападающего Жуниора Мораеса. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте stavka_gorit. Динамо - Шахтер: видеообзор матча Фанаты повесили на петле чучело, одетое в футболку "Шахтера" с номером 10 и
ШАХТЕР, ДИНАМО, МАТЧ, НИЧЬЯ, ГОРНЯК, ФОНСЕКА, Хацкевич, Киев, Украина
2019.04.25 (9)

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