Фанаты Динамо на матче с Шахтером вывесили чучело Мораеса (9)

Argumentua.life 2019.04.24 23:00

Киевские болельщики не могут простить бразильскому украинцу переход в состав главного конкурента. Болельщики "Динамо" во время матча 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера", который прошел на "Олимпийском" в Киеве, вывесили на трибунах чучело нападающего Жуниора Мораеса. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте stavka_gorit. Динамо - Шахтер: видеообзор матча Фанаты повесили на петле чучело, одетое в футболку "Шахтера" с номером 10 и