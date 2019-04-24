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Financial Times: Указ Путина о паспортах РФ на Донбассе осложнит переговоры для Зеленског

Financial Times: Указ Путина о паспортах РФ на Донбассе осложнит переговоры для Зеленског (47)

Хвиля 2019.04.24 20:05
Это усложнит позиции для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в мирных переговорах по Донбассу. Укринформ 24.04.2019 20:01:36 Указ президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий на востоке Украины очевидно усложнит позиции для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в мирных переговорах по Донбассу. Такую оценку выразило влиятельное издание Financial Times.
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2019.04.25 (47)

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