Financial Times: Указ Путина о паспортах РФ на Донбассе осложнит переговоры для Зеленског (47)

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- Путин "объяснил", зачем приказал выдавать паспорта жителям ОРДЛО : Times.dn.ua 00:45
- МИД Украины: Решением выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО Россия расписалась в оккупации этих территорий : Times.dn.ua 00:45
- Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей : Times.dn.ua 00:45
- Совбез ООН соберется на заседание по Украине из-за указа Путина : Times.dn.ua 00:45
- Паспорта собираются давать и уехавшим из Донбасса в РФ. Главред RT анонсировала новый указ Путина : Times.dn.ua 00:45
- Совбез ООН проведет заседание по Украине : Инфолайн 00:42
- Волкер раскритиковал решение России по паспортам : Инфолайн 00:42
- Франция осудила решение о выдаче российских паспортов в ОРДЛО : РБК-Україна 00:41
- Совбез ООН соберется на заседание из-за "паспортного указа" Путина : IPress.ua 00:36
- Жители оккупированного Донбасса смогут получить паспорт РФ без отказа от украинского, - МВД России : IPress.ua 00:36
- Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за указа Кремля о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса : Громадське телебачення 00:36
- В России раскрыли механизм выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса : УНИАН 00:33
- Госдума: Россия дала последний шанс жителям Донбасса, которых бросила Украина : Українські національні новини 00:33
- В посольстве США осудили выдачу паспортов России жителям Донбасса : Страна.ua 00:32
- МИД РФ раскритиковало заявление Волкера о решении России выдавать паспорта жителям Донбасса : ПрессОрг24 00:32
- Госдума: Россия дала последний шанс жителям Донбасса, которых бросила Украина : ПрессОрг24 00:32
- Передумали: в ООН пошли навстречу Украине по скандальному указу Путина : Апостроф 00:30
- Путин создает условия для применения вооруженных сил против Украины - Турчинов о выдаче российских паспортов на Донбассе : Экономика от Пророка 00:27
- Совбез ООН соберется на заседание по Украине из-за указа Путина : Днепр Вечерний 00:26
- США осудили указ Путина о выдаче паспортов РФ: Это дестабилизация : Днепр Вечерний 00:26
- У Зеленского прокомментировали указ о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО : Днепр Вечерний 00:26
- МИД Украины потребовало от России отменить указ о выдаче паспортов жителям ЛДНР : ДонбассTimes 00:25
- Совбез ООН соберется на заседание по Украине из-за указа Путина по паспортам : Донецкие Новости 00:25
- Волкер назвал указ Путина относительно паспортов частью оккупационного плана : DailyUA 00:23
- РФ создает правовые условия для применения ВС против Украины, - Секретарь СНБО : Газета День 00:23
- Экс-замглавы ГФС просит Зеленского отреагировать на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО : #Буквы 00:18
- МИД РФ раскритиковало заявление Волкера о решении России выдавать паспорта жителям Донбасса : Українські національні новини 00:18
- Сайдик о "российских паспортах": Нужно придерживаться Минских соглашений : Укринформ 00:17
- В ОРДЛО уже составили списки для получения паспортов РФ - эксперт : Укринформ 00:17
- Российские оккупанты рассказали, как будут выдавать свои паспорта : Vector News 00:16
- Скрытая аннексия продолжается Хармс о решении Путина выдавать паспорта РФ в ОРДЛО : UAZMI 00:15
- Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины : Апостроф 00:15
- Зачем Путин раздаёт паспорта на Донбассе? : UAinfo 00:14
- МИД Литвы осудил решение Кремля о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО : Информационное Сопротивление 00:13
- Совбез ООН соберется на заседание по ситуации в Украине относительно указа Путина о паспортах РФ в ОРДЛО : Информационное Сопротивление 00:13
- Ельченко: выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО- грубейшее нарушение минских договоренностей : Информационное Сопротивление 00:12
- Совбез ООН соберется на заседание 25 апреля из-за ситуации с "паспортным" указом Путина : ОстроВ 00:10
- Паспорта собираются давать и уехавшим из Донбасса в РФ. Главред RT анонсировала новый указ Путина : NewsMir.info 00:07
- Дюмон: раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям : NewsMir.info 00:07
- Захарова намекнула, что в раздаче паспортов РФ на Донбассе виноват Зеленский : Новости без границ 00:07
- Посол Франции: Мы осуждаем решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецка и Луганска : Гордон 00:05
- Захарова намекнула, что в раздаче паспортов РФ на Донбассе виноват Зеленский : УСБН Запорiжжя 00:04
- Совбез ООН созвал срочное заседание из-за указа Путина по Донбассу : Вести-UA 23:55
- Совет Безопасности ООН соберется 25 апреля из-за указа Путина о выдаче российских паспортов : Крым.Реалии RFE/RL 23:52
- Украина обратилась в Совбез ООН из-за упрощения выдачи паспортов жителям ОРДЛО Россией : KPUnews 23:51