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Ким Чен Ын прибыл в Россию на собственном бронепоезде: первые подробности

Ким Чен Ын прибыл в Россию на собственном бронепоезде: первые подробности (1)

Hyser 2019.04.24 21:06
Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде, информирует УНИАН. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан.
КИМ, ХАСАН, БРОНЕПОЕЗД, КАРАВАЙ, РОССИЯ, ДОРОЖКА, Путин, Кожемяко, Козлов, Россия, Владивосток
2019.04.25 (1)

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