Ким Чен Ын прибыл в Россию на собственном бронепоезде: первые подробности (1)

Hyser 2019.04.24 21:06

Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде, информирует УНИАН. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан.