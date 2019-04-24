Ким Чен Ын прибыл в Россию на собственном бронепоезде: первые подробности (1)

Hyser 2019.04.24 21:06
Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из
поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край
России на собственном бронепоезде, информирует УНИАН.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries
несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции
Хасан.
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