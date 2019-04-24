Эмбарго РФ на нефть: Беларусь готова увеличить поставки в Украину (33)

Знамя индустрии 2019.04.24 09:04

24 апреля 2019, 08:23 | Официально Беларусь готова заместить часть российского экспорта нефтепродуктов Беларусь готова заместить поставки в Украину некоторых видов нефтепродуктов из РФ. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает ТАСС . "Что касается поставки Россией [в Украину] таких продуктов, как, например, битумы, то если они будут прекращены, мы ожидаем рост поставок со стороны