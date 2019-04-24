Эмбарго РФ на нефть: Беларусь готова увеличить поставки в Украину (33)

2019.04.25 (33)2019.04.24 (16) →
- Польша приостановила импорт российской нефти : UATV 11:15
- Польша остановила транзит нефти из РФ по причине плохого качества : Минпром 10:38
- Поставки российской нефти в Европу через Беларусь приостановлены по требованию Польши и Германии : Вої 10:31
- Польша отказалась от приема загрязненной российской нефти : 112.ua 10:30
- Остановлен транзит российской нефти в Польшу и Германию : RUpor.info 10:12
- "Задвижки закрыты": Польша остановила транзит порченой российской нефти : Сегодня.ua 10:12
- Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" : Нардеп.org.ua 10:09
- Поставки "грязной" российской нефти в Европу через Беларусь остановлены : Zloy_odessit 10:03
- РФ начала поставки "чистой" нефти в Беларусь : UaProm 09:50
- Поставки "грязной" российской нефти в Европу через Беларусь остановлены : Южный Курьер Одесса 09:49
- Польша остановила транзит российской нефти по "Дружбе" : LB.ua 09:37
- Польша прекращает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба" : Finance.UA 09:33
- Польша перестала принимать некачественную российскую нефть : УП Європейська правда 09:31
- Польша прекратила транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Днепр Вечерний 09:26
- Польша и Беларусь остановили транзит загрязненной российской нефти в Европу : Ракурс 09:25
- Польша остановила транзит российской нефти из Беларуси : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Польша остановила транзит российской нефти : NewsMir.info 09:07
- Польша перестала принимать "некачественную" российскую нефть : Business Information Network 09:01
- Польша остановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Украина - продолжает качать : Fin.org.ua 09:01
- Польская компания остановила поставки некачественной нефти из России : Телеканал новин "24" 09:00
- Польша остановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Украина - продолжает качать : Укрудпром 08:45
- Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Iнше ТВ 08:42
- Польша прекратила транзит нефти из России : Realist.online 08:27
- Польша остановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Документ : Страна.ua 08:17
- Польша отказалась принимать российскую нефть : Новости N 08:10
- Польша отказывается перекачивать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" : УРА-Информ 07:52
- Польша отказалась принимать российскую нефть : Слово і Діло 07:42
- Польша приостановила транзит российской нефти из Беларуси из-за ее качества : Новое Время Бизнес 06:09
- Польша прекратила транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Gazeta.ua 06:05
- Польша отказалась принимать некачественную российскую нефть : Зеркало недели. Украина 04:17
- Польша перестает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба" : РБК-Україна 03:12
- Беларусь уведомила РФ об остановке транзита нефти по западному направлению : Сегодня.ua 02:12