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Эмбарго РФ на нефть: Беларусь готова увеличить поставки в Украину

Эмбарго РФ на нефть: Беларусь готова увеличить поставки в Украину (33)

Знамя индустрии 2019.04.24 09:04
24 апреля 2019, 08:23 | Официально Беларусь готова заместить часть российского экспорта нефтепродуктов Беларусь готова заместить поставки в Украину некоторых видов нефтепродуктов из РФ. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает ТАСС . "Что касается поставки Россией [в Украину] таких продуктов, как, например, битумы, то если они будут прекращены, мы ожидаем рост поставок со стороны
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2019.04.25 (33)

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