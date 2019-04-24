Парубий готов уйти в отставку только после подписания "языкового" закона (2)

FM-TV 2019.04.24 14:34
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что поставит на
голосование вопрос о своем освобождении от должности сразу после того, как
подпишет закон "О функционировании украинского языка как государственного"
и будут собраны подписи за его отставку.
Об этом спикер сообщил во время утреннего заседания парламента в среду,
сообщает корреспондент Укринформа.
"Я подчеркиваю, что ни на йоту этот процесс не будет задерживаться.
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