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Фокус: Украина

Парубий готов уйти в отставку только после подписания "языкового" закона (2)

FM-TV 2019.04.24 14:34
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что поставит на голосование вопрос о своем освобождении от должности сразу после того, как подпишет закон "О функционировании украинского языка как государственного" и будут собраны подписи за его отставку. Об этом спикер сообщил во время утреннего заседания парламента в среду, сообщает корреспондент Укринформа. "Я подчеркиваю, что ни на йоту этот процесс не будет задерживаться.
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2019.04.25 (2)

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