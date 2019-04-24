Начальника харьковской полиции переводят в Одессу (1)

Медиа-группа "Объектив" 2019.04.24 14:12
Общество 13:15 24.04.2019 552
Елена Трубина
Кто заменит Олега Беха в Харькове, станет известно через несколько часов.
Среди его преемников назван бывший ректор ХНУВД Валерий Сокуренко.
Эту информацию подтвердил Артем Шевченко, представитель Министерства
внутренних дел, - сообщает UA Харьков.
В Одесской области Бех сменит Дмитрия Головина, который подал в отставку.
Головин, который возглавлял ГУНП в Одесской области с 2016 года, отказался
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