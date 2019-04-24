Начальника харьковской полиции переводят в Одессу (1)

Медиа-группа "Объектив" 2019.04.24 14:12

Общество 13:15 24.04.2019 552 Елена Трубина Кто заменит Олега Беха в Харькове, станет известно через несколько часов. Среди его преемников назван бывший ректор ХНУВД Валерий Сокуренко. Эту информацию подтвердил Артем Шевченко, представитель Министерства внутренних дел, - сообщает UA Харьков. В Одесской области Бех сменит Дмитрия Головина, который подал в отставку. Головин, который возглавлял ГУНП в Одесской области с 2016 года, отказался