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Начальника харьковской полиции переводят в Одессу (1)

Медиа-группа "Объектив" 2019.04.24 14:12
Общество 13:15 24.04.2019 552 Елена Трубина Кто заменит Олега Беха в Харькове, станет известно через несколько часов. Среди его преемников назван бывший ректор ХНУВД Валерий Сокуренко. Эту информацию подтвердил Артем Шевченко, представитель Министерства внутренних дел, - сообщает UA Харьков. В Одесской области Бех сменит Дмитрия Головина, который подал в отставку. Головин, который возглавлял ГУНП в Одесской области с 2016 года, отказался
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2019.04.25 (1)

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