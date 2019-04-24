СМИ сообщают, что Банковая хочет сорвать инаугурацию Зеленского путем отстранения главы КС (1)

УНИАН 2019.04.24 17:03
По закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает
полномочия действующий глава Конституционного суда. Если его не будет на
момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы
государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут
нового главу).
На Банковой хотят отстранить главу Конституционного суда / фото УНИАН
Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке
ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНАУГУРАЦИЯ, ШЕВЧУК, ПОРОШЕНКО, СУДЬЯ, ОТСТРАНЕНИЕ, Шевчук
, Порошенко
, Зеленский
, Сас
, Слиденко
, Тупицкий
, Мельник
, Мойсик
, Касминин
, Шаптала
, Украина
, Запорожье