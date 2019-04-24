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Фокус: Украина

СМИ сообщают, что Банковая хочет сорвать инаугурацию Зеленского путем отстранения главы КС

СМИ сообщают, что Банковая хочет сорвать инаугурацию Зеленского путем отстранения главы КС (1)

УНИАН 2019.04.24 17:03
По закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу). На Банковой хотят отстранить главу Конституционного суда / фото УНИАН Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке
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2019.04.25 (1)

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