Оформление паспорта теперь будет стоить дороже (1)

Новости без границ 2019.04.24 16:37
Кабинет министров одобрил повышение стоимости услуг по оформлению паспортов.
Цены вырастут с 1 июля текущего года.
Итак, действовать следующие расценки на услуги по оформлению документов:
Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен
паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины
впервые:
* Не позднее чем через 20 рабочих дней - 126 гривен;
* Не позднее чем через 10 рабочих дней - 252 гривны.
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, Украина