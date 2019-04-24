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Фокус: Украина

Оформление паспорта теперь будет стоить дороже (1)

Новости без границ 2019.04.24 16:37
Кабинет министров одобрил повышение стоимости услуг по оформлению паспортов. Цены вырастут с 1 июля текущего года. Итак, действовать следующие расценки на услуги по оформлению документов: Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые: * Не позднее чем через 20 рабочих дней - 126 гривен; * Не позднее чем через 10 рабочих дней - 252 гривны.
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2019.04.25 (1)

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