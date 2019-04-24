В Госдуме заявили, что они ожидают реакцию Зеленского на указ о российских паспортах (12)

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- Обзор прессы: Гражданство РФ для жителей ДНР и ЛНР по указу Путина : Голос Правди 00:37
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость : ДонПресс 00:26
- 5 главных вопросов о раздаче паспортов России жителям Донбасса : Страна.ua 00:17
- Франция осудила указ Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО : Українські Новини 00:15
- Заявление Украины о российских паспортах на Донбассе будет распространено как официальный документ ООН : Новое Время 00:09
- "Подачки" от РФ: жителям ОРДЛО получить российский паспорт станет проще : 7 днів Ужгородськi 00:06
- Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса : "Наша газета" (Луганск) 00:04
- Волкер: Выдача российских паспортов жителям Донбасса - пункт оккупационного сценария : Телеканал новин "24" 00:00
- Не поддавайтесь! Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО : Вести-UA 23:55
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