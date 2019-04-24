В Госдуме заявили, что они ожидают реакцию Зеленского на указ о российских паспортах (12)

NewsOne 2019.04.24 23:39

Размещено: 24.04.2019 Владимир Зеленский. Фото: eadaily.com Победитель президентских выборов Владимир Зеленский, а не его штаб, должен высказывать свое мнение по поводу упрощенного предоставления российского гражданства жителям Донбасса. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС. По его словам, Россия ждет реакции Зеленского по поводу указа президента России Владимира Путина о российских паспортах.