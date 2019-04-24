Заря - Львов - 2:1. Текстовая трансляция матча (1)

Спорт.ua 2019.04.24 19:39
Следите за текстовой трансляцией матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги
24.04.2019 17:00
Украинская Премьер-лига. 25-й тур
"Заря" - "Львов" - 2:1
Будковский (56), Караваев (91, с пенальти) - Бруно (42)
Чеберко (15), Кочергин,(76), Шевченко (94) - Воронин (48), Мартан (63)
"Заря": Шевченко - Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, - Чайковский,
Арвеладзе - Громов (Леднев, 46), Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский
(Кочергин, 72) - Будковский
ЗАРЯ, КАРАВАЙ, ЛЕВ, БАНДУРА, БРУНО, ВИСЕНТЕ, Караваев
, Козыряцкий
, Вернидуб
, Шевченко
, Львов
, Украина
, Запорожье