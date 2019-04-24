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Фокус: Украина

Заря - Львов - 2:1. Текстовая трансляция матча (1)

Спорт.ua 2019.04.24 19:39
Следите за текстовой трансляцией матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги 24.04.2019 17:00 Украинская Премьер-лига. 25-й тур "Заря" - "Львов" - 2:1 Будковский (56), Караваев (91, с пенальти) - Бруно (42) Чеберко (15), Кочергин,(76), Шевченко (94) - Воронин (48), Мартан (63) "Заря": Шевченко - Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, - Чайковский, Арвеладзе - Громов (Леднев, 46), Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Кочергин, 72) - Будковский
ЗАРЯ, КАРАВАЙ, ЛЕВ, БАНДУРА, БРУНО, ВИСЕНТЕ, Караваев, Козыряцкий, Вернидуб, Шевченко, Львов, Украина, Запорожье
2019.04.25 (1)

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