НАБУ откроет производство в отношении компании Зеленского "Киноквартал" из-за возможного хищения государственных средств (6)

Еспресо TV 2019.04.24 19:04

24 апреля, 2019, 18:43 Национальное антикоррупционное бюро Украины откроет уголовное производство в отношении компании "Киноквартал" по факту возможного хищения государственных средств, которые выделили на фильм "Я, ты, он, она" Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает Общественное. Сытник рассказал, в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации