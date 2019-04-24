НАБУ откроет производство в отношении компании Зеленского "Киноквартал" из-за возможного хищения государственных средств (6)

2019.04.25 (6)2019.04.24 (53) →
- НАБУ открыло дело по факту растраты госсредств компанией Зеленского : Зеркало недели. Украина 02:01
- НАБУ открыло дело против компании Зеленского за русский язык : Голос Правди 01:37
- НАБУ открыло дело на "Киноквартал" Зеленского : Криминал.TV 00:51
- Соломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" Зеленского : Шиповник.ua 00:35
- НАБУ открыло уголовное производство против компании Зеленского : Винница Реал 00:26
- НАБУ открыло дело против компании Зеленского из-за русского языка : Новости N 00:10