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Фокус: Украина

Шотландия намерена провести референдум о независимости до мая 2021 года (16)

Хвиля 2019.04.24 20:36
Закон, который будет регулировать проведение референдума, примут к концу 2019 года. НВ 24.04.2019 20:08:41 Правительство Шотландии планирует провести референдум о независимости до мая 2021 года. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен. "Выбор между Brexit и Шотландией как независимой европейской нацией должен быть определен еще при каденции этого парламента", - цитирует Стерджен Reuters.
ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ШОТЛАНДЕЦ, ПАРЛАМЕНТ, Великобритания, Лондон
2019.04.25 (16)

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