Шотландия намерена провести референдум о независимости до мая 2021 года (16)

Хвиля 2019.04.24 20:36

Закон, который будет регулировать проведение референдума, примут к концу 2019 года. НВ 24.04.2019 20:08:41 Правительство Шотландии планирует провести референдум о независимости до мая 2021 года. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен. "Выбор между Brexit и Шотландией как независимой европейской нацией должен быть определен еще при каденции этого парламента", - цитирует Стерджен Reuters.