Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Заместитель генпрокурора Енин подал в отставку (31)

Argumentua.life 2019.04.25 11:15
Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал рапорт об отставке. Об этом Енин сообщил в Facebook, прикрепив к сообщению скан рапорта. Отмечается, что рапорт подписан 24 апреля. Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке.
ОТСТАВКА, ПРОКУРОР, ФИЛАТОВ, ПОДОЗРЕНИЕ, КУЛИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ, Енин, Филатов, Ложкин, Курченко, Гонтарева, Кулика, Кулик, Украина, Брюссель
2019.04.25 (31)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019