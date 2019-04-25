Заместитель генпрокурора Енин подал в отставку (31)

Argumentua.life 2019.04.25 11:15

Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал рапорт об отставке. Об этом Енин сообщил в Facebook, прикрепив к сообщению скан рапорта. Отмечается, что рапорт подписан 24 апреля. Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке.