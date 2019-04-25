НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины (35)

Слово і Діло 2019.04.25 08:42

25 апреля 2019, 08:16 Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины. Как информирует "Слово и Дело", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш- Цинцадзе, передает "Правительственный портал". В частности, в среду, 24 апреля, вице-премьер встретилась с руководителем проектов трастового фонда НАТО Фредериком Пежо.