НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины (35)

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- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : Власти.нет 11:16
- НАТО увеличит финансирование Украины через трастовые фонды : Сегодня.ua 11:13
- Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды : Интерфакс-Україна 11:06
- В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : Еспресо TV 11:04
- НАТО через трастовые фонды усиливает поддержку Украины : Дело.ua 11:02
- НАТО увеличивает взносы в ТФ для поддержки Украины : SiteUA 10:44
- НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов : Телеграф.com.ua 10:44
- Страны НАТО увеличивают поддержку Украины : Рубрика 10:32
- Страны-члены НАТО увеличивают трастовые взносы для поддержки Украины : UATV 10:15
- НАТО збільшило фінансову підтримку України через трастові фонди : UA.news 09:45
- НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов : Хвиля 09:36
- Страны НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для Украины : Українські національні новини 09:33
- Страны НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для Украины : ПрессОрг24 09:32
- НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов : УП Європейська правда 09:31
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : 7ya-media.com 09:06
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для оказания помощи Украине : Гордон 09:05
- НАТО увеличило трастовые фонды Украины : УРА-Информ 08:52
- В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : УНИАН 08:48
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : Слово і Діло 08:42
- НАТО увеличит взносы для поддержки Украины : Realist.online 08:27
- Страны-члены НАТО увеличивают взносы в Трастовые фонды для поддержки Украины : UAZMI 08:15
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : Багнет 06:31
- В НАТО пообещали усилить поддержку Украины в рамках трастовых фондов : Новое Время 04:39
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : Подробности.ua 04:10
- В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : ТСН.ua 03:44
- НАТО увеличит взносы в фонды для поддержки Украины : Bigmir)net Новости 03:09
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : NewsMir.info 02:07
- Страны НАТО увеличивают взносы в поддержку проектов в Украине : Зеркало недели. Украина 02:01
- НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины : РБК-Україна 01:41
- Страны НАТО увеличивают взносы в поддержку проектов в Украине : Зеркало недели. Украина 01:17
- НАТО увеличит взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины : NewsMir.info 01:12
- НАТО увеличит взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины : NewsMir.info 01:07
- НАТО пообещало усилить поддержку Украины в рамках трастовых фондов : IPress.ua 01:06
- НАТО увеличит взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины : 112.ua 00:30