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Фокус: Украина

НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины (35)

Слово і Діло 2019.04.25 08:42
25 апреля 2019, 08:16 Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины. Как информирует "Слово и Дело", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш- Цинцадзе, передает "Правительственный портал". В частности, в среду, 24 апреля, вице-премьер встретилась с руководителем проектов трастового фонда НАТО Фредериком Пежо.
ПЕЖО, УКРАИНА, ФРЕДЕРИК, ФОНД, ПОДДЕРЖКА, ВЗНОС, Климпуш, Порошенко, Украина, Киев
2019.04.25 (35)

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