Польша отказалась принимать нефть по нефтепроводу "Дружба" (37)

- Беларусь на неопределенный срок приостановила транзит российской нефти в направлении Польши : Терминал 11:14
- Польша перестала принимать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" : Антикор.com.ua 11:11
- Польша перекрыла транзит российской нефти через Беларусь : Дело.ua 11:02
- Польша остановила транзит российской нефти по "Дружбе" : Багнет 11:01
- Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок : Uamarket.info 10:59
- Беларусь официально приостановила транзит российской нефти в направлении Польши : УРА-Информ 10:52
- Польша и Германия отказались от нефти из РФ из-за ее низкого качества. ДОКУМЕНТ : UAZMI 10:45
- Польша остановила транзит нефти из России из-за плохого качества : UA1.com.ua 10:45
- Польша прекратила принимать "грязную" российскую нефть : Комментарии.UA 10:32
- Угроза для Германии и Польши: в ЕС отказались покупать российскую нефть : Позиция 10:27
- Польша перекрыла транзит российской нефти : УНИАН 10:18
- В Польше подтвердили остановку транзита нефти по "Дружбе" : Народный Корреспондент 10:09
- Польша остановила транзит российской нефти из-за плохого качества : 7ya-media.com 10:06
- Польша отказалась от "грязной" российской нефти : ForUm 10:04
- Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Еспресо TV 10:04
- "Дружба" закончилась: Польша прекращает импортировать росснефть через Беларусь из-за низкого качества : UAProtection 09:49
- Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок : Интерфакс-Україна 09:36
- Польские власти намерены остановить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" : ДонПресс 09:27
- Польша перестает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба" : Капитал 09:19
- Польша перестала принимать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" : Інформатор.news 09:06
- Польша приостановила транзит российской нефти из Беларуси : Хвиля 09:06
- Это угроза для Германии и Польши: в ЕС отказались покупать у Путина грязную нефть : ReplyUA.net 08:27
- Польша приостановила транзит некачественной российской нефти : Телеграф.com.ua 08:13
- Польша приостановила транзит российской нефти из Беларуси : Укринформ 07:33
- Польша прекратила транзит грязной российской нефти : Depo 07:33
- Несет угрозу Польше и Германии: в ЕС отказались от грязной нефти Путина : Обозреватель 06:39
- Минэнерго Польши: мы приостановили транзит российской нефти на границе с Беларусью : DailyUA 05:23
- Польша остановила транзит загрязненной российской нефти : ТСН.ua 05:14
- Минэнерго Польши: мы приостановили транзит российской нефти на границе с Беларусью : ПрессОрг24 04:46
- Минэнерго Польши: мы приостановили транзит российской нефти на границе с Беларусью : Українські національні новини 04:33
- Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : DailyUA 02:23
- Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : Українські національні новини 02:03
- Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" : ПрессОрг24 02:02
- Польша отказалась принимать нефть по нефтепроводу "Дружба" : NewsMir.info 01:07
- Польша отказалась принимать нефть по нефтепроводу "Дружба" : Вести.ua 00:45