Заместитель Луценко подал в отставку (23)

Gazeta.ua 2019.04.25 10:05

Евгений Енин был заместителем генпрокурора почти 3 года. Фото: rbc.ua Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". "Это так, я подал в отставку", - сказал Енин. Он поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки, отметив, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Также Енин заверил, что в политику не собирается. Занимал должность заместителя генпрокурора с июня 2016-го.