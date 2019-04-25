Джонни Депп собрался жениться на 20-летней русской танцовщице (40)

Like.lb.ua 2019.04.25 15:56

55-летний актер в ближайшее время приедет в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с родителями возлюбленной. 55-летний голливудский актер Джонни Депп все свободное время актер проводит с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Глен, которой приблизительно 20 лет. Источники Daily Mail сообщают, что отношения пары развиваются в сторону брака. Фото: GettyImages По данным издания, Полина уже живет в особняке Деппа в Лос-Анджелесе.