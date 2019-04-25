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Фокус: Украина

На Донбассе задержан боевик, готовивший диверсию в тылу украинских войск (41)

В Час Пик 2019.04.25 10:16
Матвеева | На Донбассе украинские военные задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований РФ, который намеревался совершить диверсию на военных объектах в тылу украинских войск. Диверсантом оказался житель Донецка Сергей Д., 1977 г.р., который с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-
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