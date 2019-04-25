Зарплаты военных на уровне НАТО: главное из военной доктрины Зеленского (33)

ICTV Факти 2019.04.25 10:36

В военной доктрине избранного президента Украины Владимира Зеленского вопросы безопасности и обороны относятся к сфере ответственности главы государства. Военную доктрину Владимира Зеленского передал изданию НВ его советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. Главное из военной доктрины Зеленского: руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО; перевод системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры;