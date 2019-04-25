"Это победа!" Как Рада принимала закон об украинском языке и что он изменит (37)

Новое Время 2019.04.25 12:40

Сюжет REUTERS/Gleb Garanich Акция у стен парламента в поддержку закона, 25 апреля 2019 года REUTERS/Gleb Garanich Автор: Инна Семенова В четверг, 25 апреля, Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом законопроект, которым регулируется и закрепляется приоритет украинского языка в большинстве сфер общественной жизни. Речь идет о законопроекте No5670-д - Об обеспечении функционирования