На популярном среди украинцев курорте ввели режим ЧП: подробности (32)

Народна Правда 2019.04.25 12:39

В Египте уже вводили режим чрезвычайного положения В Египте на три месяца продлен общенациональный режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Bloomberg. По решению правительства в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа был введен комендантский час. Ранее в Египте уже вводили режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова для борьбы против исламских экстремистов.