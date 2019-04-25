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На популярном среди украинцев курорте ввели режим ЧП: подробности (32)

Народна Правда 2019.04.25 12:39
В Египте уже вводили режим чрезвычайного положения В Египте на три месяца продлен общенациональный режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Bloomberg. По решению правительства в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа был введен комендантский час. Ранее в Египте уже вводили режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова для борьбы против исламских экстремистов.
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