Верховная Рада поддержала проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве (38)

UATV 2019.04.25 12:45

Фото korrespondent.net ФВерховная Рада приняла постановление "О проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года". За соответствующий законопроект проголосовали 235 нардепов, сообщает UATV. В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение в Киеве сессии ПА НАТО будет способствовать повышению авторитета Украины как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности, особенно с