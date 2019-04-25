Данилюк заявил, что команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы сотрудничества с МВФ в мае (41)

Гордон 2019.04.25 13:06

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уверена, что нужно продолжать сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, заявил член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк. Сегодня 12.52 | Пересмотр программы с МВФ должен состояться в мае Фото: EPA Команда кандидата в президенты, основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который побеждает на выборах,