У Зеленского заявили, что пост генпрокурора должен занять активист (36)

IPnews 2019.04.25 12:44

25.04.2019 В ЗЕкоманде считают, что для изменений в стране, нужно сменить главу СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны. Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен оставить свой пост. Об этом сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: