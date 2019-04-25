У Зеленского заявили, что пост генпрокурора должен занять активист (36)

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- У Зеленского считают, что Луценко должен уйти в отставку : Новости Донбасса 14:10
- Данилюк: Луценко точно должен уйти с поста генпрокурора. Я бы советовал, чтобы эту должность занял кто-то из активистов : Гордон 14:06
- У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко активистом : Мой Город N 14:03
- У Зеленского хотят заменить Луценко каким-то активистом : Комментарии.UA 14:02
- Данилюк о борьбе с коррупцией: Вместо Луценко - активист, второй шанс для НАБУ и САП : InfoResist.org 14:01
- Позиция Зеленского об уходе Луценко четкая - Данилюк : Версии.com 13:55
- У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко кем-нибудь из активистов : Iнше ТВ 13:42
- У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко активистом : Hronika.info 13:40
- В Зеленского отметили - Луценко должен уйти в отставку: ГПУ может возглавить кто-то из активистов : IPress.ua 13:37
- У Зеленского уже ищут замену Луценко : Depo 13:33
- У Зеленского подыскивают замену Луценко : EtCetera.media 13:31
- У Зеленского подыскивают замену Луценко : EtCetera.media 13:31
- У Зеленского нашли замену Луценко : Elise Journal 13:30
- У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко активистом : Капитал 13:19
- Команда Зеленского о Луценко: Позиция четкая - должен уйти : Телеграф.com.ua 13:14
- У Зеленского предложили заменить генпрокурора Луценко активистом : ГолосUA 13:05
- Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором : Фокус 13:04
- Команда Зеленского планирует заменить генпрокурора Луценко одним из антикоррупционных активистов : 112.ua 13:00
- У Зеленского нашли достойную замену Луценко : Ukrainianwall.com 12:51
- У Зеленского сказали, кого видят новым генпрокурором : ТВі 12:48
- Команда Зеленского считает, что Луценко на должности генпрокурора должен заменить "кто-то из активистов" : the Бабель 12:44
- У Зеленского заявили, что пост генпрокурора должен занять активист : IPnews 12:44
- Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов : Интерфакс-Україна 12:37
- У Зеленского отметили - Луценко должен уйти в отставку: ГПУ может возглавить кто-то из активистов : Громадське телебачення 12:36
- Команда Зеленского высказалась по генпрокурору Луценко : Главное 12:35
- У Зеленского сказали, кого видят генпрокурором Украины вместо Луценко : DsNews 12:33
- В Зеленского предлагают заменить Луценко на активиста : Рубрика 12:32
- Луценко - человек прошлого, - у Зеленского рассказали, кого видят на посту генпрокурора : Телеканал новин "24" 12:30
- Луценко должен уйти с поста Генерального прокурора. У нас много антикоррупционных активистов команды Зеленского Данилюк : UAZMI 12:15
- У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко активистом : Українська правда 12:12
- "Позиция четкая": у Зеленского назвали замену Луценко : Обозреватель 12:10
- Команда Зеленского о будущем главы ГПУ Луценко: Позиция четкая - должен уйти : Новое Время 12:10