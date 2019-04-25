На Львовщине подростки до смерти избили знакомого и показали фото в соцсети (40)

ForUm 2019.04.25 18:34

На Львовщине трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга, фотографии тела погибшего один из злоумышленников обнародовал в социальной сети, сообщает пресс-служба полиции. Участковому офицеру Жовковского отделения полиции 24 апреля поступило сообщение о том, что в одной из социальных сетей была обнародована информация о возможном убийстве человека. При проведении проверки информация подтвердилась - тело юноши с