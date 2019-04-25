На Львовщине подростки до смерти избили знакомого и показали фото в соцсети (40)

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- На Львовщине подростки насмерть забили 17-летнего парня: труп закопали за домом, фото опубликовали в сети : ГолосUA 18:05
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- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга : Измаил вечерний 17:45
- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга : Iнше ТВ 17:42
- Несовершеннолетние забили до смерти знакомого и выложили фото в соцсеть : Українська правда 17:42
- На Львовщине подростки убили своего должника : Hronika.info 17:40
- Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области : Интерфакс-Україна 17:36
- На Львовщине подростки убили знакомого из-за долга и выложили фото в сеть : ICTV Факти 17:06
- Трое несовершеннолетних убили друга : УкрОП.org 16:51
- Во Львовской области трое юношей жестоко убили знакомого за долг и выложили в соцсеть фото : Journalist.today 16:46
- Трое несовершеннолетних забили до смерти знакомого и выставили фото трупа в Сети : MIGnews.com.ua 16:38
- На Львовщине несовершеннолетние убили 17-летнего парня из-за долга в 12 000 гривен : From-UA.com 16:34
- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга : РИА Мелитополь 16:28
- На Львовщине трое подростков избили до смерти своего знакомого из-за долга : НикВести 16:09
- Группа несовершеннолетних забила до смерти друга, а потом выложили фото трупа в соцсети : NewsOne 16:09
- Группа несовершеннолетних забила до смерти друга, а потом выложили фото трупа в соцсети : NewsMir.info 16:07
- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга : Mk.Mk.Ua 16:04
- "Тело закопали во дворе, а фото выложили в Сеть": на Львовщине несовершеннолетние жестоко расправились с другом : Корупція Інфо 15:51
- Во Львовской области трое подростков убили ровесника из-за долга : РепортерUA 15:42
- На Львовщине несовершеннолетние забили до смерти сверстника и похвастались фото в соцсети : Главред 15:05
- Во Львовской области несовершеннолетние избили до смерти знакомого и выложили фотографии в соцсети : 112.ua 14:30
- На Львовщине трое несовершеннолетних убили друга : Uapress.info 14:15
- Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостил фото в соцсеть : IPress.ua 14:07
- Сфотографировали труп и закопали под домом: на Львовщине до смерти избили 17-летнего парня : IPnews 13:44
- Подростки убили 17-летнего товарища и выложили фото в интернет : Gazeta.ua 13:35
- Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть : LB.ua 13:08
- На Львовщине трое подростков из-за долга в 12 тысяч гривень убили своего знакомого : УНИАН 13:03
- Подростки до смерти избили знакомого и выложили фото в интернет : Українські національні новини 12:48
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- На Львовщине подростки убили 17-летнего знакомого из-за долга и выложили фото в Сеть : InfoResist.org 12:46
- У Львова три подростка убили друга за долг и выложили снимок трупа в сеть : Аргументы и Факты Украина 12:08