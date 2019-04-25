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Фокус: Украина

Опоблок зарегистрировал в Раде два документа против "языкового" закона (43)

FM-TV 2019.04.25 17:34
Народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде два проекта постановления об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщается на сайте парламента - Укринформ. В частности, авторами проекта постановления No5670-д-П "Об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля 2019 года о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как
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