Опоблок зарегистрировал в Раде два документа против "языкового" закона (43)

FM-TV 2019.04.25 17:34

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде два проекта постановления об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщается на сайте парламента - Укринформ. В частности, авторами проекта постановления No5670-д-П "Об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля 2019 года о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как