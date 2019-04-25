Зеленский: Никаких компромиссов. Россия агрессор. Русский не будет вторым государственным (66)

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- Зеленский тщательно проанализирует принятый "языковой закон" : #Буквы 15:18
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- Зеленский обещает взяться за "языковой закон" после инаугурации : From-UA.com 15:04
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- Зеленский собирается детально изучить закон о функционировании государственного языка : Зеркало недели. Украина 14:47
- Зеленский "тщательно проанализирует" языковой закон на соответствие Конституции : Українські Новини 14:45
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- Зеленский после инаугурации проанализирует языковой закон в интересах граждан : the Бабель 14:44
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