Зеленский: Никаких компромиссов. Россия агрессор. Русский не будет вторым государственным (66)

Политнавигатор 2019.04.25 15:20

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вновь заявил, что считает Россию "агрессором", а также не намерен идти на компромиссы с противниками Евромайдана, которые с первых дней выдвигали требование о втором государственном языке - русском. Об этом Зеленский сказал в специальном обращении по поводу сегодняшнего решения Верховной Рады, объявляющего русский язык вне закона фактически во всех сферах публичной деятельности на Украине.