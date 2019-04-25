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Фокус: Украина

Зеленский: Никаких компромиссов. Россия агрессор. Русский не будет вторым государственным (66)

Политнавигатор 2019.04.25 15:20
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вновь заявил, что считает Россию "агрессором", а также не намерен идти на компромиссы с противниками Евромайдана, которые с первых дней выдвигали требование о втором государственном языке - русском. Об этом Зеленский сказал в специальном обращении по поводу сегодняшнего решения Верховной Рады, объявляющего русский язык вне закона фактически во всех сферах публичной деятельности на Украине.
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