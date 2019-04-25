НБУ впервые за два года снизил учетную ставку и обещает продолжать (46)

Новое Время Бизнес 2019.04.25 15:10

Сегодня, 14:43 Устойчивая тенденция к замедлению инфляции дает возможность начать цикл снижения учетной ставки, заявили в НБУ Как и прогнозировал НВ Бизнес, Национальный банк Украины снизит учетную ставку до 17,5% с 18% с 26 апреля 2019 года, заявил председатель центробанка Яков Смолий 25 апреля. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля.