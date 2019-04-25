НБУ впервые за два года снизил учетную ставку и обещает продолжать (46)

- Нацбанк снизил учетную ставку до 17,5% : UaProm 15:50
- НБУ оставил неизменным прогноз инфляции : Українські національні новини 15:48
- НБУ оставил неизменным прогноз инфляции : ПрессОрг24 15:47
- Миссия МВФ прибудет в Украину в середине мая, - НБУ : UATV 15:45
- НБУ сообщил о замедлении инфляции до 8,6% : Телеграф.com.ua 15:43
- Нацбанк снизил учетную ставку : Hubs 15:40
- НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку : Hronika.info 15:40
- Нацбанк впервые за два года снизил учетную ставку : Bigmir)net Новости 15:39
- НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку : Хвиля 15:36
- НБУ снизил учетную ставку на 0,5% : ГолосUA 15:35
- НБУ снизил учетную ставку до 17,5% : Главком 15:35
- НБУ сказал, какой будет инфляция в текущем году : Финансовый клуб 15:33
- НБУ впервые за два года снизил учетную ставку : Depo 15:33
- НБУ принял решение по учетной ставке : Finance.UA 15:33
- Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года : Страна.ua 15:32
- Инфляция в Украине замедлилась до 8,6% : Укринформ 15:32
- Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку : Комментарии.UA 15:32
- Нацбанк снижает учетную ставку до 17,5% : Укринформ 15:32
- НБУ впервые за два года снизил учетную ставку : Fin.org.ua 15:31
- НБУ неожиданно снизил учетную ставку и сообщил о рисках : ДонПресс 15:27
- НБУ впервые за два года снизил учетную ставку : Укрудпром 15:15
- Как будет расти украинская экономика: прогноз Нацбанка : Сегодня.ua 15:13
- НБУ впервые за два года снизил учетную ставку и обещает продолжать : Новое Время Бизнес 15:10
- НБУ снизил учетную ставку до 17,5% годовых : Гордон 15:06
- Замедление инфляции позволило НБУ снизили учетную ставку : From-UA.com 15:05
- Деньги станут дешевле: впервые за 2 года снизили учетную ставку : Gazeta.ua 15:05
- Впервые за два года Нацбанк снизил учетную ставку : Еспресо TV 15:05
- Нацбанк снизил учетную ставку : DsNews 15:03
- Нацбанк обновил прогноз по инфляции : Depo 15:03
- НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 при инфляции в 6,3% : Business Information Network 15:01
- Нацбанк опустил свою учетную ставку и пообещал снижение цен в магазинах : Український Бізнес Ресурс 14:45
- Впервые за два года НБУ снизил учетную ставку : UA.news 14:45
- НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП и инфляции : Телеграф.com.ua 14:43
- В Украине впервые за два года снизили учетную ставку : Сегодня.ua 14:43
- Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку : Телеграф.com.ua 14:43
- НБУ обновил прогноз по инфляции : РБК-Україна 14:42
- НБУ неожиданно снизил учетную ставку: что теперь будет : Обозреватель 14:40
- НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% : Минфин 14:38
- Нацбанк прогнозирует снижение темпов экономического роста : Минфин 14:38
- НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля : Интерфакс-Україна 14:36
- Нацбанк снизил учетную ставку до 17,5%: кредиты станут дешевле : Громадське телебачення 14:36
- Нацбанк впервые с сентября снизил учетную ставку : Фокус 14:34
- НБУ снизил учетную ставку : РБК-Україна 14:12
- Нацбанк снизил учетную ставку до 17,5% : Минфин 14:08