"Суд" в Крыму увеличил срок заключения Балуха: решение противоречит даже законодательству РФ (43)

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- Оккупационный суд незаконно продлил срок ареста Владимиру Балуху : UATV 17:15
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- Крымский "суд" увеличил срок пребывания в колонии политзаключенному Балуху : Еспресо TV 17:04
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- Политзаключенному Балуху "суд" увеличил срок : BlackSeaNews.net 17:02
- Российский суд в Крыму увеличил время нахождения украинского активиста Балуха в колонии - правозащитники : Крым.Реалии RFE/RL 16:52
- Крымский "суд" незаконно продлили срок ареста политзаключенному Балуху : Українські національні новини 16:48
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