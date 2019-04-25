"Суд" в Крыму увеличил срок заключения Балуха: решение противоречит даже законодательству РФ (43)

Политолог.net 2019.04.25 18:20

25.04.2019 17:43 "Судья" Любовь Дяченко "Верховного суда" Крыма приняла незаконное решение увеличить время нахождения в колонии политзаключенного Владимира Балуха. Как сообщает Крымская правозащитная группа, Дяченко постановила не засчитывать время, проведенное Балухом в СИЗО как день за полтора и тем самым продлила время нахождения украинца в российской тюрьме. Слушание по "делу Балуха" прошло по инициативе "прокуратуры", которая