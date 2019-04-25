Стрельба в одесской школе: появились фото и видео с места инцидента (49)

Лента новостей Одессы 2019.04.25 19:54

В сети появились фото и видео с места стрельбы в одесской школе на улице Академика Филатова. Фото и видео опубликовали в Национальной полиции Одесской области. Напомним о том, что нетрезвый молодой парень открыл стрельбу по окнам Одесской школы на улице Академика Филатова во время проведения занятий. Парня удалось задержать. На видео видно поврежденное выстрелом окно учебного заведения, оружие, с