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Фокус: Украина

Зеленский переименовал cвою страницу в Facebook, теперь она подписана "Володимир Зеленський" (41)

Гордон 2019.04.25 16:36
В пресс-службе победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он согласился с мнением подписчиков и назвал свою личную страницу в Facebook на украинском языке. Сегодня 16.18 | В пресс-службе Зеленского сообщили, что он прислушался к мнению подписчиков Фото: ЕРА Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский сменил подпись своей страницы в Facebook, теперь она называется по-украински.
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