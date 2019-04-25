Зеленский переименовал cвою страницу в Facebook, теперь она подписана "Володимир Зеленський" (41)

Гордон 2019.04.25 16:36

В пресс-службе победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он согласился с мнением подписчиков и назвал свою личную страницу в Facebook на украинском языке. Сегодня 16.18 | В пресс-службе Зеленского сообщили, что он прислушался к мнению подписчиков Фото: ЕРА Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский сменил подпись своей страницы в Facebook, теперь она называется по-украински.