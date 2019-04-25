ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных (3)

Инфолайн 2019.04.25 12:43

Дата публикации: 25/04/19 | 11:00 24 апреля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил. Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток") обстреляли шесть раз украинских военных: "из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Николаевка; дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около