Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Весна в Украине: сегодня воздух прогреется до +24 (36)

2000.ua 2019.04.25 09:30
Сегодня в Украине воздух прогреется до 24 градусов тепла, при этом на западе ожидаются дожди. Сегодня в Украине тепло, и, за исключением запада, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В северных областях 21-24 градуса тепла. В центральных - от 20-22 тепла в Кировоградской до 22-24 градусов в Полтавской и Днепропетровской областях. Неожиданно прохладно будет в Одесской области - 16-18 тепла.
ДОЖДЬ, ОСАДОК, ПОГОДА, ГРАДУС, СИНОПТИК, УКРАИНА, Украина, Киев, Крым
2019.04.26 (36)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019