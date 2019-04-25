Весна в Украине: сегодня воздух прогреется до +24 (36)

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- Ворвется жара: синоптики уточнили прогноз по Украине : Новости Ю 10:13
- Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине : РБК-Україна 10:11
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами : From-UA.com 10:04
- Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху и майские праздники : УНИАН 10:03
- Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину вернулись дожди, но потеплеет до +27 : Сегодня.ua 09:42
- Похолодание и дождь: синоптики дали прогноз на Пасху. КАРТА : From-UA.com 09:34
- В Украине до +27, однако на западе и востоке дожди : 2000.ua 09:30
- Синоптик представила прогноз погоды в Украине на Пасху : Uapress.info 09:15
- Жара и грозы: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды по Украине : Барометр Южноукраинска 09:11
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами : NewsOboz 09:09
- В Украине ожидаются дожди : ГолосUA 09:05
- В Украину придут дожди и похолодание : InfoResist.org 09:01
- На Страстную пятницу по Украине дожди и грозы : Українські національні новини 08:48
- Украинцев предупредили о высокой пожарной опасности : Українські національні новини 08:48
- На Страстную пятницу по Украине дожди и грозы : ПрессОрг24 08:47
- Украинцев предупредили о высокой пожарной опасности : ПрессОрг24 08:47
- Часть Украины накроют дожди: кому очень не повезет с погодой : Народна Правда 08:39
- Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Погода на 26 апреля: На западе и востоке дожди, в остальной части страны переменная облачность : 112.ua 08:30
- Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +27 : Realist.online 08:26
- В Украину возвращаются дожди : РБК-Україна 08:11
- Погода в Крыму: синоптики прогнозируют заморозки и штормовой ветер : Крым.Реалии RFE/RL 07:52
- Синоптики рассказали о погоде на Страстную пятницу : ReplyUA.net 07:27
- Погода на 26 апреля: дожди подошли сразу с двух сторон : Znaj.ua 07:17
- Затянет дождями: синоптики рассказали, в каких областях пройдут осадки : РБК-Україна 07:11
- Прогноз погоды в Мелитополе на 26 апреля : Местные вести 07:08
- Погода в Украине на сегодня, 26 апреля (КАРТА) : ICTV Факти 07:06
- В пятницу в Украине будет дождливо и жарко : УРА-Информ 06:52
- Гисметео Украина: погода на 26 апреля - дожди на Западе и Востоке страны : Joinfo 06:37
- Много солнца и грозы. Синоптик рассказала, где и какая будет погода сегодня : Еспресо TV 06:34
- Жара, палящее солнце и грозы. Пятничная погода в Украине удивит всех : ProUA.com.ua 06:23
- Почти рекорд: синоптики дали жаркий прогноз на пятницу : Politeka 06:10
- +28 и грозы: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды по Украине : Обозреватель 05:40
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами : Вести-UA 03:55
- 28 апреля в Украине ожидается существенное похолодание - синоптик : Гордон 01:35
- Завтра в Днепре прогнозируется до +25 градусов : Новости Днепропетровска 00:25