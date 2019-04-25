Весна в Украине: сегодня воздух прогреется до +24 (36)

2000.ua 2019.04.25 09:30

Сегодня в Украине воздух прогреется до 24 градусов тепла, при этом на западе ожидаются дожди. Сегодня в Украине тепло, и, за исключением запада, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В северных областях 21-24 градуса тепла. В центральных - от 20-22 тепла в Кировоградской до 22-24 градусов в Полтавской и Днепропетровской областях. Неожиданно прохладно будет в Одесской области - 16-18 тепла.