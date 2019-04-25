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Пострпред Украины в ООН о "паспортном указе Путина": "Обеспокоенности уже недостаточно"

Пострпред Украины в ООН о "паспортном указе Путина": "Обеспокоенности уже недостаточно" (45)

DsNews 2019.04.25 22:33
Совет безопасноси ООН обязан предпринять серьезные шаги по усилению давления на Россию в связи с выдачей ей своих паспортов на оккупированном Донбассе Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко перед началом заседания Совбеза организации, передает "ДС" со ссылкой на Укринформ. "Мне кажется, что уже прошло время, когда можно было просто выражать обеспокоенность, осуждать, этого уже мало.
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2019.04.26 (45)

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