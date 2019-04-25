Пострпред Украины в ООН о "паспортном указе Путина": "Обеспокоенности уже недостаточно" (45)

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- Заседание Совбеза ООН: страны ЕС осудили решение РФ по паспортам в ОРДЛО : ICTV Факти 01:06
- Совбез ООН завершил заседание по указу Путина о паспортах РФ, не приняв решений : Громадське телебачення 01:06
- Путин запустил новый этап оккупации : Gazeta.ua 01:05
- Решение РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО может подорвать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе - ОБСЕ : Гордон 01:05
- Ельченко назвал выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО маскировкой российской оккупации : Гордон 01:05
- В Луганске организуют прием документов от жителей для получения паспортов РФ : "Наша газета" (Луганск) 01:04
- Россия будет предоставлять гражданство жителям оккупированного Донбасса без права получать пенсию : УНИАН 01:03
- Чтобы показать намерения Москвы Зеленскому, - журналист о выдаче паспортов РФ на Донбассе : Телеканал новин "24" 01:00
- Россия в очередной раз отличилась хамским и циничным заявлением на заседании Совбеза ООН : Телеканал новин "24" 01:00
- Заседание Совбеза ООН по российским паспортам для жителей Донбасса : Kherson.life 00:48
- Россия "паспортизацией" украинцев пытается обострить конфликт на Донбассе, - заявление Совбеза ООН : UATV 00:45
- Страны ЕС выступили с заявлением относительно "паспортного" указа Путина : Times.dn.ua 00:45
- В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе : Сегодня.ua 00:42
- Путинский указ о паспортах на Донбассе - США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов : Сегодня.ua 00:42
- Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ : РБК-Україна 00:41
- Паспорта РФ в ОРДЛО подрывают Минские соглашения - США в Совбезе ООН : ICTV Факти 00:36
- Страны ЕС в Совбезе ООН заявили, что путинский указ о паспортах подрывает суверенитет Украины : Шиповник.ua 00:36
- Небензя: РФ насильно не делает жителей юго-востока Украины своими гражданами. Они сами к этому стремятся : Гордон 00:35
- РФ при ООН: за гражданством за 5 лет обратилось более 334 тысяч граждан Украины : Українські національні новини 00:33
- Постпред РФ в ООН в заявил, что раздача паспортов России на Донбассе "не представляет угрозы миру" в регионе : DsNews 00:33
- Повышение санкций против России должно быть нашей общей задачей - Ельченко : Укринформ 00:32
- РФ при ООН: за гражданством за 5 лет обратилось более 334 тысяч граждан Украины : ПрессОрг24 00:32
- Новый виток гибридной агрессии Путина на Донбассе. Справится ли Зеленский с таким врагом? : Украинско-Российское обозрение 00:31
- Раздача российских паспортов в Донбассе: угроза Кремля Украине? : FaceNews 00:31
- Закон о языке, попытка его отмены и затягивание инаугурации : 2000.ua 00:30
- В ООН сделали заявление по Украине : Газета День 00:24
- Россия в ООН: указ о паспорт не приурочен к выборам в Украине : DailyUA 00:23
- ЕС призвал Россию воздержаться от "паспортизации" оккупированного Донбасса : Сегодня.ua 00:12
- В Совбезе ООН выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО назвали "подрывом суверенитета Украины" : НикВести 00:09
- США в Совбезе ООН осудили решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО : NewsMir.info 00:07
- Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО : Интерфакс-Україна 00:06
- Совбез ООН собрался через путинский указ о паспортах на Донбассе, - ЭФИР : IPress.ua 00:06
- ЕС резко отреагировал на выдачу российских паспортов на Донбассе : Gazeta.ua 00:05
- "Подрывает суверенитет Украины". Страны ЕС сделали заявление в ООН в связи с решением РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО : Гордон 00:05
- Россия в ООН: указ о паспорт не приурочен к выборам в Украине : Українські національні новини 00:03
- "Паспортный" указ Путина: Постпред США ООН обвинил Россию в саботаже Минских договоренностей : DsNews 00:03
- Россия могла выбрать курс мира, но раздувает конфликт - Штаты в ООН : Укринформ 00:02
- Россия в ООН: указ о паспорт не приурочен к выборам в Украине : ПрессОрг24 00:02
- Зеленский обречен на встречу с Путиным, - эксперт о выдаче паспортов РФ на Донбассе : Телеканал новин "24" 00:00
- Хочешь российскую пенсию - живи в России: пенсионный фонд РФ шокировал пенсионеров "ЛНР" и "ДНР" : Телеканал новин "24" 00:00
- Глава МИД Литвы встретился с Порошенко и Зеленским : Крым.Реалии RFE/RL 23:52