Пострпред Украины в ООН о "паспортном указе Путина": "Обеспокоенности уже недостаточно" (45)

DsNews 2019.04.25 22:33

Совет безопасноси ООН обязан предпринять серьезные шаги по усилению давления на Россию в связи с выдачей ей своих паспортов на оккупированном Донбассе Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко перед началом заседания Совбеза организации, передает "ДС" со ссылкой на Укринформ. "Мне кажется, что уже прошло время, когда можно было просто выражать обеспокоенность, осуждать, этого уже мало.